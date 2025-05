Nanu, auf der Nord-Süd-Achse von Moabit läuft an diesem speziellen Tag alles rund

Berlin - Für höhere Lebensqualität sorgt in Berlin-Mitte ein geschützter Radweg, den es gilt, gemeinsam anzuradeln.

Alles in Kürze

Neue Radstreifen sollen in Berlin-Mitte für mehr Sicherheit und höhere Lebensqualität sorgen. © SGA BA Mitte

Der Startschuss fällt am 28. Mai um 16 Uhr an der Kreuzung Beusselstraße/Wittstocker Straße vor der Aral-Tankstelle, wie der Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, Christopher Schriner (Grüne), am Montag mitteilte.

Der 1800 Meter lange Radfahrstreifen, der seit Herbst vergangenen Jahres eingerichtet wurde, zieht sich entlang der Beusselstraße zwischen Alt Moabit und der Sickingenstraße/Erna-Samuel-Straße.

Er soll für mehr Verkehrssicherheit und eine höhere Lebensqualität in der Innenstadt sorgen, so das Bezirksamt, das mit dem Projekt einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität gemacht habe.

Im Konkreten bekam die Beusselstraße, die eine zentrale Nord-Süd-Achse im Ortsteil Moabit ist, beidseitige Radfahrstreifen mit einer Breite von 2,25 Metern.

Diese sind vom Autoverkehr und den Parkstreifen durch eine ein Meter breite Sperrfläche getrennt. Damit die Radwege nicht verbotenerweise befahren werden, stehen dort Poller.