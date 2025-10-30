Neue S-Bahn-Linie kommt: Wann die Züge rollen sollen

Berlin - Die neue S-Bahn-Linie S15 zwischen dem Nordring und dem Hauptbahnhof soll nach jahrelangen Verzögerungen am 28. März 2026 in Betrieb gehen.

Auf dieser Strecke sollen künftig die Züge der S15 fahren. © Monika Skolimowska/dpa

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Bahnkreisen.

Damit gibt es wieder einen konkreten Termin für den Start der neuen Verbindung, von der es bisher lediglich hieß, sie solle im Frühjahr 2026 eröffnet werden. Mit der S15 können Fahrgäste in Berlin künftig etwa von den S-Bahnhöfen Wedding sowie Westhafen aus zum Hauptbahnhof fahren.

Noch im Frühjahr war der Plan, dass die Strecke bis Ende dieses Jahres fertig wird. Im Sommer verkündete die Bahn, dass auch dieser Termin nicht zu halten sein wird.

Hauptgrund dafür seien Verzögerungen beim Zulassungs- und Abnahmeprozess von wichtigen Anlagen. Dazu gehört der Bahn zufolge etwa die Notstromversorgung, die bei Stromausfällen einspringen soll.