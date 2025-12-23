Notdienst-Praxen in Berlin: Hier helfen Ärzte auch an Weihnachten und Silvester

Berlin - Ärztliche Hilfe gibt es in Berlin auch an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester.

Viele Arztpraxen haben über Weihnachten zu. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die KV-Notdienstpraxen für Erwachsene und Kinder sind vom 24. Dezember bis zum 1. Januar an fast allen Tagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Nur am 29. und 30. bleiben die Notdienstpraxen für Kinder und Jugendliche zu.

Für Erwachsene gelten an diesen Tagen etwas kürzere Öffnungszeiten, von 10 bis 18 Uhr, wie der Website der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin zu entnehmen ist.

Versicherte könnten sich in Notfällen an diese Praxen wenden und damit auch die Rettungsstellen der Krankenhäuser entlasten. In Berlin gibt es sechs KV-Notdienstpraxen für Erwachsene und fünf für Kinder und Jugendliche.

Rund um die Uhr und kostenlose erreichbar ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der 116 117. Während Stoßzeiten könne es während der Feiertage zu längeren Wartezeiten kommen, hieß es.