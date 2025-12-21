Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Hier gibt's Last-Minute-Geschenke

Berlin - Der Berliner Einzelhandel hofft kurz vor dem Fest auf ein starkes Finale im Weihnachtsgeschäft. Am vierten Advent öffnen noch einmal zahlreiche Läden für Last-Minute-Geschenke-Shopper.

Auch am Berliner Kurfürstendamm ist am vierten Adventssonntag mit Shopping-Trubel zu rechnen. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

In Berlin sollen am verkaufsoffenen Sonntag (ab 13 Uhr) auf Shoppingmeilen wie Ku’damm und Tauentzien, in großen Malls sowie in vielen kleineren Geschäften die Kassen klingeln.

In Brandenburg öffnen die Läden in Cottbus und im Havelpark Dallgow-Döberitz bei Berlin.

Der Adventsverkauf markiert laut Handelsverband Berlin-Brandenburg den Höhepunkt der traditionell umsatzstärksten Woche vor Weihnachten und ist demnach für viele Geschäfte immens wichtig.



