Neuköllner Niemandsland bekommt Berlins ersten Wolkenkratzer

Berlin - Zwischen neuer Stadtautobahn und Schifffahrtskanal entsteht der erste Wolkenkratzer in Berlin . Ursprünglich waren nur Hotelzimmer geplant. Doch die Corona-Pandemie hat die Pläne verändert.

Der erste Wolkenkratzer Berlins entsteht an der Neuköllner Sonnenallee und ist 176 Meter hoch. © Jens Kalaene/dpa

Der Blick reicht von der Sonnenallee übers Tempelhofer Feld bis in den Wedding: Wer sich mit dem Außenfahrstuhl in über 150 Meter Höhe auf den ersten Wolkenkratzer Berlins wagt, der wird mit einem fast unendlichen Blick über die ganze Stadt bis nach Brandenburg belohnt.

Berlin ist damit nach Frankfurt am Main und Bonn die dritte Stadt bundesweit, in der ein Gebäude die 150-Meter-Marke knackt und somit als Wolkenkratzer gilt.

Noch ist der Estrel Tower an der Neuköllner Sonnenallee, der als "Höhepunkt Berlins" beworben wird, ein Rohbau. 160 von 176 geplanten Metern sind geschafft. Am Ende soll der Turm 45 Etagen haben. Nur der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz mit seinen 368 Metern überragt ihn dann noch.

Besucher müssen künftig aber keinen provisorischen Außenfahrstuhl nutzen, sondern können von innen bis in die Turmspitze zur Skybar gelangen. Von dort oder auch aus den Hotel- und Bürozimmern sollen sie voraussichtlich ab 2026 den Weitblick genießen können.