Nichts für Warmduscher: Weihnachtsschwimmen im eiskalten Orankesee

Berlin - Bei Lufttemperaturen unter dem Gefrierpunkt sind am Vormittag Dutzende Menschen zum Weihnachtsschwimmen in den Orankesee in Berlin gestiegen.

Zahlreiche Wasserfreunde nahmen am Weihnachtsbaden des Vereins Berliner Seehunde im Orankesee teil. © Paul Zinken/dpa

Die Wassertemperatur selbst lag bei etwa 1,5 Grad. An den Rändern des Sees im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen hätten sich bereits dünne Eisschichten gebildet, sagte Uta Wilczok vom Verein Berliner Seehunde.

Die Mitglieder treffen sich eigenen Angaben zufolge schon seit 1980 im Winter an jedem Sonntag zum Eisbaden im Strandbad des Orankesees. Auch an Neujahr wollen sie wieder ins kalte Wasser steigen.

Eisbaden liegt seit der Corona-Krise im Trend. Auch an anderen Berliner Seen treffen sich im Winter regelmäßig Gruppen dafür. Die Berliner Seehunde, eine Unterabteilung des Sportvereins Bergmann-Borsig, haben aufgrund der vielen neuen Mitglieder bereits einen Aufnahmestopp verhängt.