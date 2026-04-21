Peinlich-Patzer ist Geschichte: Bezirk schreibt Straßenname endlich richtig
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Von Andreas Rabenstein
Berlin - Die falsche Schreibweise der Leibnizstraße auf mehreren Straßenschildern in Berlin-Charlottenburg ist nun korrigiert worden.
Die beauftragte Firma habe inzwischen drei neue Straßenschilder montiert, teilte die Firma Infrasignal, die in Berlin etwa für Ampeln zuständig ist, mit.
"Es handelte sich um einen Produktionsfehler, der vom Nachunternehmen leider nicht bemerkt wurde."
Auf drei Schildern an der Kreuzung mit der Bismarckstraße war ein "t" zu viel zu sehen: "Leibnitzstraße".
Die Straße, die am bekannten Ku'damm endet, trägt ihren Namen nach dem Philosophen, Mathematiker, Juristen und Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) bereits seit 1869.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa