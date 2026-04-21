Peinlich-Patzer ist Geschichte: Bezirk schreibt Straßenname endlich richtig

Von Andreas Rabenstein Berlin - Die falsche Schreibweise der Leibnizstraße auf mehreren Straßenschildern in Berlin-Charlottenburg ist nun korrigiert worden.

An der Kreuzung zur Bismarckstraße gab es plötzlich eine "Leibnitzstraße". Jetzt stimmen die Schilder wieder. (Archivfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Die beauftragte Firma habe inzwischen drei neue Straßenschilder montiert, teilte die Firma Infrasignal, die in Berlin etwa für Ampeln zuständig ist, mit.

"Es handelte sich um einen Produktionsfehler, der vom Nachunternehmen leider nicht bemerkt wurde."

Auf drei Schildern an der Kreuzung mit der Bismarckstraße war ein "t" zu viel zu sehen: "Leibnitzstraße".