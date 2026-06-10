Überraschung in Berlin: Archäologen machen Jahrhunderte alten Fund

Berlin - In Berlins historischer Mitte haben Archäologen die Überreste eines bislang unbekannten mittelalterlichen Bauwerks entdeckt.

Auf der Grabungsstelle unweit des Roten Rathauses haben die Archäologen die Überreste eines mittelalterlichen Bauwerks freigelegt. © Jens Kalaene/dpa

Bei Ausgrabungen am Molkenmarkt wurde ein großer Steinkeller aus dem 14. oder frühen 15. Jahrhundert freigelegt, wie das Landesdenkmalamt mitteilte.

"Der Steinkeller diente möglicherweise als Kauf- und Handelskeller und gehörte zu einem bislang unbekannten, großen und repräsentativen Bauwerk des späten Mittelalters", erklärte der wissenschaftliche Projektleiter Eberhard Völker vom Landesdenkmalamt Berlin bei einem Presserundgang.

Der Fund gilt als ungewöhnlich, weil der Keller für die damalige Zeit vergleichsweise groß ist und über Jahrhunderte erhalten blieb.

Er misst mindestens 8,50 Meter in der Länge und fast 7,50 Meter in der Breite. Entdeckt wurden unter anderem Mauerreste, Nischen sowie Licht- und Lüftungsöffnungen.