Nicht mehr lange ohne Namen: Berliner Hippo-Baby zum ersten Mal draußen

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Das Zwergflusspferd-Jungtier im Berliner Zoo erkundet heute zum ersten Mal das Außengehege.

Von Mia Bucher

Berlin - Das Zwergflusspferd-Jungtier im Berliner Zoo erkundet am Mittwoch zum ersten Mal das Außengehege.

Hat am Mittwoch seinen großen Tag: Das Zwergflusspferd-Jungtier aus dem Berliner Zoo.
Hat am Mittwoch seinen großen Tag: Das Zwergflusspferd-Jungtier aus dem Berliner Zoo.  © -/Zoo Berlin/dpa

Bei einem Pressetermin wird auch der Name des kleinen Hippos verkündet.

"So viel sei verraten: Der Name schlägt mit einer charmanten kulinarischen Note eine Brücke zu den großen Hippo-Legenden des Zoo Berlin", teilte der Zoo vorab mit.

Die Ehrenpatenschaft für das Jungtier übernimmt Moderatorin Enie van de Meiklokjes (51).

Mit ein bisschen Glück können Besucherinnen und Besucher das Tier dann auch im Anschluss sehen und voraussichtlich auch in den Tagen darauf.

Titelfoto: -/Zoo Berlin/dpa

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