Nicht mehr lange ohne Namen: Berliner Hippo-Baby zum ersten Mal draußen

Berlin - Das Zwergflusspferd-Jungtier im Berliner Zoo erkundet am Mittwoch zum ersten Mal das Außengehege.

Hat am Mittwoch seinen großen Tag: Das Zwergflusspferd-Jungtier aus dem Berliner Zoo. © -/Zoo Berlin/dpa

Bei einem Pressetermin wird auch der Name des kleinen Hippos verkündet.

"So viel sei verraten: Der Name schlägt mit einer charmanten kulinarischen Note eine Brücke zu den großen Hippo-Legenden des Zoo Berlin", teilte der Zoo vorab mit.

Die Ehrenpatenschaft für das Jungtier übernimmt Moderatorin Enie van de Meiklokjes (51).