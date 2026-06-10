Nicht mehr lange ohne Namen: Berliner Hippo-Baby zum ersten Mal draußen
14 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Mia Bucher
Berlin - Das Zwergflusspferd-Jungtier im Berliner Zoo erkundet am Mittwoch zum ersten Mal das Außengehege.
Bei einem Pressetermin wird auch der Name des kleinen Hippos verkündet.
"So viel sei verraten: Der Name schlägt mit einer charmanten kulinarischen Note eine Brücke zu den großen Hippo-Legenden des Zoo Berlin", teilte der Zoo vorab mit.
Die Ehrenpatenschaft für das Jungtier übernimmt Moderatorin Enie van de Meiklokjes (51).
Mit ein bisschen Glück können Besucherinnen und Besucher das Tier dann auch im Anschluss sehen und voraussichtlich auch in den Tagen darauf.
Titelfoto: -/Zoo Berlin/dpa