Plattfuß in Berlin: Als die sich die Polizei den 81-Tonnen-Koloss genauer ansieht, wird es brenzlig

Berlin - Ein Schwertransport mit einer Straßenbahn hat in der Nacht zum Dienstag zu einem aufwendigen Polizeieinsatz in Berlin geführt.

Der Konvoi fuhr langsam durch die Stadt. © Polizei Berlin

Die Bahn wurde in zwei Teilen auf Tiefladern durch die Stadt gefahren und von Kräften der Begleit- und Verkehrshundertschaft der Polizei gesichert, wie die Behörde auf Facebook schrieb.

Der Transport startete im Ortsteil Köpenick. Nach Angaben der Polizei fiel den Beamten bereits zu Beginn ein platter Reifen an einem der Schwerlastfahrzeuge auf.

Bei der Kontrolle stellten sie zudem erhebliche Schäden an einem weiteren Reifen fest, darunter Risse in der Seitenwand und der inneren Struktur. Beide Reifen mussten ausgetauscht werden. Der Transport verzögerte sich dadurch um rund 50 Minuten.

Die geladenen Straßenbahnteile waren jeweils rund 4,25 Meter hoch, drei Meter breit und wogen etwa 81 Tonnen.

Entsprechend langsam bewegte sich der Konvoi durch die Stadt. Für eine Strecke von zwei Kilometern benötigte der Transport rund 45 Minuten. Besonders Abbiegevorgänge an Kreuzungen stellten laut Polizei eine Herausforderung dar.

Insgesamt begleiteten vier Einsatzkräfte den Transport, darunter Beamte in einem Streifenwagen sowie auf Motorrädern. Sie sicherten Kreuzungen und regelten den Verkehr.