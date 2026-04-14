Personalausfall führt zu S-Bahn-Chaos und Ersatzverkehr

Berlin - Ein kurzfristiger Personalausfall führt am Dienstagmorgen zu einer Unterbrechung des S-Bahnverkehrs in Berlin .

Aufgrund eines Personalausfalls ist der S-Bahnverkehr in Berlin am Dienstagmorgen eingeschränkt. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Durch den Ausfall kann das Stellwerk am Baumschulenweg bis voraussichtlich circa 10 Uhr nicht besetzt werden, wie die S-Bahn Berlin am Morgen beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Von der Unterbrechung sind demnach die Linien S8, S9, S46, S47 und S85 auf den Streckenabschnitten zwischen den Bahnhöfen Schöneweide und Neukölln beziehungsweise Treptower Park betroffen.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet und verkehrt im Zehn-Minuten-Takt zwischen den Stationen Schöneweide und Neukölln (S46 und S47) sowie zwischen Schöneweide und Treptower Park (S8, S9 und S85).