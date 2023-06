Polizist zerrt 23-Jährigen an den Haaren über Bahnsteig: Zeugen gesucht

Berlin - Die Berliner Polizei ermittelt wieder einmal in den eigenen Reihen, wegen Körperverletzung im Amt, wie es im Beamtendeutsch so schön heißt.

Konkret soll der betreffende Beamte am 17. Mai 2023 einen 23-Jährigen vor Zeugen an den Haaren mehrere Meter über den Bahnsteig vom U-Bahnhof Hansaplatz gezerrt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Zwischenfall hat sich am 17. Mai 2023 zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr ereignet. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Stattdessen habe er sich demonstrativ mit verschränkten Armen auf den Bahnsteig gelegt, woraufhin es zum besagten Haare-Ziehen gekommen sein soll.

Zu diesem Zeitpunkt seien viele Menschen im Bahnhof unterwegs gewesen, weshalb nach Zeugen für den Vorfall zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr gesucht wird. Die Ermittler fragen, wer den Zwischenfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zur Handlungsweise des Polizeibeamten geben kann.

Wer hat Fotos oder Videoaufnahmen von dem Sachverhalt aufgenommen und kann diese der Polizei zur Verfügung stellen? Wer hat darüber hinaus Beobachtungen gemacht, die bei den Ermittlungen hilfreich sein könnten?



Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes am Columbiadamm 4 in Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-934103 (montags bis freitags, 7 bis 15 Uhr) oder per E-Mail an lka341@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich könnt Ihr Euch als Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.