Rattenplage am Hermannplatz: So will Neukölln die ungeliebten Nager loswerden

Berlin - Der Hermannplatz in Berlin-Neukölln ist von einer so starken Rattenplage befallen, dass der Bezirk ab Juli strenge Maßnahmen erlässt.

Der Hermannplatz in Berlin-Neukölln hat ein Ratten-Problem.

Grund seien weggeworfene Lebensmittel und Abfälle, aber auch das Füttern von Haustieren und Vögeln, teilte das Bezirksamt mit. Dieses Verhalten schaffe einen "idealen Lebensraum für die Gesundheitsschädlinge".

Zahlreiche Ratten und Rattenlöcher seien gesichtet worden. Zudem gebe es viele Beschwerden und Meldungen von Nachbarn, wie es in einer sogenannten Allgemeinverfügung, die am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht wurde, hieß. "Ratten treten auf dem Hermannplatz in starker Häufung und Ausmaß auf."

Die verbreiteten Wanderratten seien Allesfresser. Weitgehend verboten sei daher ab dem 1. Juli das Füttern von Tieren.

Zusätzlich gebe es Anordnungen zur Beseitigung von Müll und Lagerung von Lebensmitteln. Plakate werden aufgehängt, die über die Probleme mit den Ratten und die Anordnungen informieren.