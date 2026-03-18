Berlin zählt 177.000 Geflüchtete: Fast jeder Dritte lebt schon seit Jahren hier

Berlin - Rund fünf Prozent der Berliner Bevölkerung sind Geflüchtete .

Unter den Flüchtlingen sind allein etwa 43.000 Kinder und Jugendliche. © Sebastian Gollnow/dpa

In absoluten Zahlen entspricht das etwa 177.000 Menschen, davon gut 57.000 aus der Ukraine, wie die Berliner Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial mit Berufung auf Daten aus dem Ausländerzentralregister (Stand Ende 2025) erläuterte.

Niewiedzials Mitarbeiterin, die Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Kortas, wies darauf hin, dass nicht ganz jeder Dritte der Flüchtlinge (30 Prozent) bereits seit mehr als fünf Jahren in Berlin lebt. Mehr als die Hälfte davon (17 Prozent) ist sogar schon seit mehr als zehn Jahren in der Stadt.

Unter den Geflüchteten sind allein etwa 43.000 Kinder und Jugendliche sowie 23.300 junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren. Auch wer schon volljährig sei, brauche oft Unterstützung, sagte Kortas.

Wer heute 19 sei, habe unter Umständen mehrere Jahre Kriegserfahrung und die Pandemiezeit hinter sich. Es sei deshalb wichtig, gerade diese Zielgruppe in den Blick zu nehmen.