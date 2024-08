Senat schuld: Berliner Ort für Inklusion und Integration muss schließen

Mitte September muss das "Freizeitcafé Helle 13" für immer geschlossen werden. © AK-T Arbeitskreis Träger

Das teilte der AKT Arbeitskreis freier Träger der "Behindertenhilfe" am Mittwoch mit. Als Grund wurde unzureichende Unterstützung des Senats angegeben.

Demnach schließt die Einrichtung, die seit 2005 an der Hellersdorfer Promenade existiert, am 15. September 2024 für immer seine Pforten.

Damit verliere die Hauptstadt einen der wenigen Orte, "an denen Inklusion und Integration in Berlin gelebt werden", heißt es weiter in dem Pressestatement.

Schuld seien demzufolge eine unzureichende Finanzierung und Überbürokratisierung bei der Antragsstellung und Abrechnung.