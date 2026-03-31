Signal-Chaos am Alexanderplatz: Einschränkungen auf Fünf S-Bahn-Linien

Berlin - Wegen Reparaturen an mehreren Signalen im Bereich Alexanderplatz kommt es am Dienstagmorgen auf fünf Linien der Berliner S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen.

Fahrgäste der S-Bahn müssen sich am Dienstagmorgen auf Einschränkungen einstellen. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9, wie die S-Bahn mitteilte. Das sind die konkreten Auswirkungen:

Die S3 fährt nur zwischen Erkner und Warschauer Straße im 10-Minuten-Takt. Der S3-Express zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof fällt aus.

Die S5 fährt nur zwischen Hoppegarten und Ostbahnhof im 10-Minuten-Takt. Die taktverstärkenden Züge zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße beziehungsweise Ostbahnhof fahren nicht.

Die S7 fährt nur zwischen Ahrensfelde und Warschauer Straße sowie zwischen Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof im 10-Minuten-Takt.

Fahrgäste der S75 sollten zwischen Lichtenberg und Warschauer Straße die Linien S5 und S7 nutzen.