Signal-Chaos am Alexanderplatz: Einschränkungen auf Fünf S-Bahn-Linien

Signalstörungen am Alexanderplatz sorgen für Ausfälle und Verspätungen bei der S-Bahn. Welche Strecken genau betroffen sind und wie Fahrgäste ausweichen können.

Von Fabian Nitschmann

Berlin - Wegen Reparaturen an mehreren Signalen im Bereich Alexanderplatz kommt es am Dienstagmorgen auf fünf Linien der Berliner S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen.

Fahrgäste der S-Bahn müssen sich am Dienstagmorgen auf Einschränkungen einstellen. (Symbolfoto)
Fahrgäste der S-Bahn müssen sich am Dienstagmorgen auf Einschränkungen einstellen. (Symbolfoto)  © Fabian Sommer/dpa

Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9, wie die S-Bahn mitteilte. Das sind die konkreten Auswirkungen:

Die S3 fährt nur zwischen Erkner und Warschauer Straße im 10-Minuten-Takt. Der S3-Express zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof fällt aus.

Die S5 fährt nur zwischen Hoppegarten und Ostbahnhof im 10-Minuten-Takt. Die taktverstärkenden Züge zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße beziehungsweise Ostbahnhof fahren nicht.

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Die S7 fährt nur zwischen Ahrensfelde und Warschauer Straße sowie zwischen Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof im 10-Minuten-Takt.

Fahrgäste der S75 sollten zwischen Lichtenberg und Warschauer Straße die Linien S5 und S7 nutzen.

Zwischen Warschauer Straße beziehungsweise Ostbahnhof und Charlottenburg sollten Fahrgäste die Linien S3, S5 und S9 nutzen. Wie lange die Störungen andauern werden, teilte die S-Bahn nicht mit.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

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