Signal-Störungen im Zentrum: Erneut Ausfälle und Verspätungen bei S-Bahn
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Von Monika Wendel
Berlin - Fahrgäste der Berliner S-Bahn mussten sich am Nachmittag wegen Signal-Störungen am Alexanderplatz und Hackeschen Markt auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen.
Betroffen waren die Linien S3, S5, S7 und S9, wie die S-Bahn mitteilte. Techniker waren zur Reparatur im Einsatz, wie eine Sprecherin sagte.
Gegen 15.30 Uhr teilte die Bahn mit, dass die Störung am Hackeschen Markt behoben sei, die Reparatur am Alexanderplatz aber andauere.
Reisende müssten sich auf längere Fahrzeiten einstellen, so eine Sprecherin.
Wegen der Reparatur eine Weiche am Südkreuz kam es zuvor auch auf den Linien S41, S42, S46 und S45 zu Verspätungen und Ausfällen.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa