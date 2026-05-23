Signal-Störungen im Zentrum: Erneut Ausfälle und Verspätungen bei S-Bahn

Berlin - Fahrgäste der Berliner S-Bahn mussten sich am Nachmittag wegen Signal-Störungen am Alexanderplatz und Hackeschen Markt auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen.

Von den Störungen war auch die Flughafen-Anbindung mit der S9 betroffen. (Archivfoto) © Michael Brandt/dpa

Betroffen waren die Linien S3, S5, S7 und S9, wie die S-Bahn mitteilte. Techniker waren zur Reparatur im Einsatz, wie eine Sprecherin sagte.

Gegen 15.30 Uhr teilte die Bahn mit, dass die Störung am Hackeschen Markt behoben sei, die Reparatur am Alexanderplatz aber andauere.

Reisende müssten sich auf längere Fahrzeiten einstellen, so eine Sprecherin.