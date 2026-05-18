Erneuter Protest bei Rheinmetall: Polizei muss Aktivisten von Baum holen

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Am Montagmorgen haben Demonstranten schon wieder für einen Zwischenfall bei Rheinmetall in Berlin-Mitte gesorgt.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Montagmorgen haben Demonstranten schon wieder für einen Zwischenfall bei Rheinmetall in Berlin-Mitte gesorgt.

Am Berliner Werk von Rheinmetall hat es am Montagmorgen einen weiteren Vorfall mit Aktivisten gegeben. (Archivfoto)
Am Berliner Werk von Rheinmetall hat es am Montagmorgen einen weiteren Vorfall mit Aktivisten gegeben. (Archivfoto)  © Wolf von Dewitz/dpa

Es ist mittlerweile der vierte Vorfall dieser Art an dem Werksgelände im Wedding.

"Seit kurz nach 6 Uhr befinden sich hier in der Scheringstraße vor und an einem Firmengelände mehrere Personen", teilte Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann beim Kurznachrichtendienst X mit.

Insgesamt seien zwölf Aktivisten an der Protestaktion beteiligt, die sich teilweise auf dem Gelände angeklebt hätten. Eine Person soll auch auf einen Baum geklettert sein.

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Demnach haben nur zwei Beteiligte den Ort des Geschehens nach Aufforderung der Polizei verlassen, "sodass wir die angeklebten Personen derzeit lösen", berichtete der Sprecher weiter.

Um den Protestler vom Baum zu holen, seien Spezialkräfte der Höhenrettung angefordert worden.

Die Polizei berichtet beim Kurznachrichtendienst X von dem Protest bei Rheinmetall

Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen musste die Scheringstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Einsatz dauerte noch an.

Titelfoto: Wolf von Dewitz/dpa

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