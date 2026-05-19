Erneut Störung bei S-Bahn: Diesmal sind Diebe schuld

Berlin - Nach einem Kabeldiebstahl im Baumschulenweg kommt es am Dienstag erneut zu Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn.

Am Dienstag kommt es auf mehreren S-Bahnlinien zu Ausfällen. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Wie lange diese andauern werden und welchen Hintergrund der Vorfall hat, teilte die Deutsche Bahn zunächst nicht mit.

Betroffen sind die Linien S46, S47 und S8. Die S46 fährt zwischen Grünau und Hermannstraße nur im 20-Minuten-Takt.

Die S47 verkehrt lediglich zwischen Spindlersfeld und Schöneweide, die S8 nur zwischen Birkenwerder und Treptower Park.