So wird man in Berlin am besten seinen Weihnachtsbaum los

Berlin - Weihnachten ist Geschichte und der geschmückte Baum hat schon fast wieder ausgedient, doch wie wird man Tanne, Fichte und Co. am besten los?

Ein Mitarbeiter der BSR sammelt zwei ausgediente Weihnachtsbäume ein. (Archivfoto) © Daniel Naupold/dpa

Wie üblich wird sich auch diesmal die Berliner Stadtreinigung (BSR) in der Spree-Metropole um die Entsorgung der Bäume kümmern.

Zwischen dem 8. und 20. Januar 2024 wird es für jeden Stadtteil jeweils zwei Abholtermine geben. Wichtig ist es jedoch, die Christbäume vollständig abzuschmücken und auch von möglichem Lametta komplett zu befreien.

Die Tannen sollten dann am Abend zuvor aber spätestens bis 6 Uhr morgens am Tag der Abholung deutlich sichtbar und nicht zerkleinert am Straßenrand deponiert werden.

Wer nicht so lange warten möchte, der hat jederzeit die Möglichkeit seinen Weihnachtsbaum bei einem der BSR-Recyclinghöfe persönlich zu entsorgen. Mengen bis zu einem Kubikmeter sind dabei kostenfrei.

Achtlos weggeworfene Bäume stellen hingegen eine Ordnungswidrigkeit dar und auch in die Biotonne gehören sie nicht, denn Äste und Stämme sind für die Vergärung in den Biogasanlagen nicht geeignet.