09.06.2023 13:58 Streetball-Event am Berliner Hauptbahnhof: Dieser Basketball-Superstar schaut zu

Am Hauptbahnhof in Berlin startet am nächsten Freitag ein 3x3 Streetball-Event - mit jeder menge gute Laune.

Von Mia Goldstein

Berlin - Am Hauptbahnhof in Berlin startet am nächsten Freitag ein 3x3 Streetball-Event – mit jeder Menge guter Laune. Der Basketball-Wettbewerb tourt seit 2019 durch ganz Deutschland. © Mein_EinkaufsBahnhof Das Streetbasketball-Event der "Mein_EinkaufsBahnhof-3x3Germany Tour" macht vom 16. bis 18. Juni in Berlin halt. Zu wummernden Beats aus den Lautsprecherboxen stehen pro Mannschaft drei Spieler auf dem Platz und werfen auf einen Korb. Es wäre sogar möglich, dass ein echter Basketball-Superstar wie Dennis Schröder (29, "Los Angeles Lakers") vom Spielfeldrand aus zuguckt, sagen die Veranstalter des Events. Berlin Lokal Ein Jahr nach Amokfahrt am Ku'damm: Berlin gedenkt der Opfer Die Anmeldung zu verschiedensten Kategorien wie Men, Women, U18 M/W Hobby, Ü18 M/W Hobby, U16 M/W Mixed, U12 M/W Mixed und Wheelchair ist ab sofort an einzelnen Standorten und Shops des Berliner Bahnhofs möglich. Auch Zuschauer kommen bei dem Event nicht zu kurz. Eine Aktionsbühne bietet ein buntes Unterhaltungsprogramm mit diversen Showacts sowie einen Dunking-Contest und ein Bump-Out für Kinder. Am Freitag findet ab 16 Uhr der Business-Cup/Open Court statt. Am darauffolgenden Tag spielen die Kategorien aus Damen, U16W sowie U18M, U16M und Wheelchair. Das Streetball-Event endet mit den Mannschaften Herren (Quest Stop), U18W und Hobby. Weitere Stationen der "Mein_EinkaufsBahnhof-3x3Germany Tour" sind unter anderem Erfurt (24. bis 25. Juni) und Leipzig (25. bis 27. August).

Titelfoto: Mein_EinkaufsBahnhof