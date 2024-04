Streit um Happy Go Lucky Hostel: Berühmte Fassade kommt weg!

Berlin - Wer in Charlottenburg unterwegs ist, dem sticht dieses Gebäude am Stuttgarter Platz sofort ins Auge. 2016 verschönerte der irische Street-Art-Künstler Dom Browne die Fassade mit Smileys, Herzen oder Sturmtruppen aus Star Wars. Dazu der Schriftzug "Happy Go Lucky Hearts" - alles in knallbunten Farben.