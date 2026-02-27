Strongman aus Berlin will Weltrekord mit Lkw aufstellen
Von Anja Sokolow
Linthe/Berlin - Er hat schon Züge, Lkw oder auch Autos mit eigener Kraft gezogen: Der Strongman-Athlet Felix Zappe (35) aus Berlin wagt jetzt den Versuch, einen Lastkraftwagen eine ganze Stunde lang ausschließlich mit Muskelkraft zu ziehen.
Dabei möchte er mindestens 750 Meter zurücklegen, teilten die Veranstalter mit. Der Rekordversuch findet am Samstag auf einem Streckenabschnitt des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Linthe statt.
Der Versuch gehört zur Disziplin des sogenannten Truck Pull. Dabei werden schwere Fahrzeuge – von Lkw über Traktoren bis hin zu Zügen oder Flugzeugen – allein mit körperlicher Kraft in Bewegung gesetzt.
Das 110-Kilogramm schwere Mittelgewicht Felix Zappe stammt aus Brandenburg, lebt in Berlin, ist 35 Jahre alt und Unternehmensentwickler. Das Ziehen von Lkw sei wahrscheinlich eine der beeindruckendsten Strongman-Disziplinen für die Zuschauer, sagt er.
"Gleichzeitig ist es überhaupt nicht so schwer, wie es den Anschein hat." Man mache sich die Physik zunutze.
Zappe zog auch schon Züge
"Daher will ich mit meiner Aktion verdeutlichen: Wenn ich es schaffe, einen Lkw für eine Stunde zu ziehen, können sich ganz regulär trainierte Leute ruhig einmal die reguläre Wettkampf-Distanz von 20 Metern zutrauen", so Zappe.
Er habe sich in der Coronazeit auf das Ziehen von Fahrzeugen spezialisiert: Einerseits wegen einer Verletzung, vor allem aber, weil dies ein Weg gewesen sei, fit zu bleiben, während alle Fitnessstudios dieser Welt geschlossen waren, so Zappe.
Titelfoto: Florian Walder Photography/mehnert/paris GmbH/dpa