Strongman aus Berlin will Weltrekord mit Lkw aufstellen

Linthe/Berlin - Er hat schon Züge, Lkw oder auch Autos mit eigener Kraft gezogen: Der Strongman-Athlet Felix Zappe (35) aus Berlin wagt jetzt den Versuch, einen Lastkraftwagen eine ganze Stunde lang ausschließlich mit Muskelkraft zu ziehen.

Im Ziehen von Lastwagen hat Strongman-Athlet Felix Zappe (35) aus Berlin schon Erfahrung. © Florian Walder Photography/mehnert/paris GmbH/dpa

Dabei möchte er mindestens 750 Meter zurücklegen, teilten die Veranstalter mit. Der Rekordversuch findet am Samstag auf einem Streckenabschnitt des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Linthe statt.

Der Versuch gehört zur Disziplin des sogenannten Truck Pull. Dabei werden schwere Fahrzeuge – von Lkw über Traktoren bis hin zu Zügen oder Flugzeugen – allein mit körperlicher Kraft in Bewegung gesetzt.

Das 110-Kilogramm schwere Mittelgewicht Felix Zappe stammt aus Brandenburg, lebt in Berlin, ist 35 Jahre alt und Unternehmensentwickler. Das Ziehen von Lkw sei wahrscheinlich eine der beeindruckendsten Strongman-Disziplinen für die Zuschauer, sagt er.

"Gleichzeitig ist es überhaupt nicht so schwer, wie es den Anschein hat." Man mache sich die Physik zunutze.