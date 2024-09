Tag der offenen Tür im Berliner Tierheim: TAG24 erfährt bei Führung Insider

Berlin - Pforten auf!, hieß es am gestrigen Sonntag beim Tierheim in Berlin. TAG24 hat für Euch an einer Führung des größten Tierheims Europas teilgenommen und dabei einige Insider erfahren.

Affen aus Brandenburg haben Unterschlupf im Tierheim Berlin gefunden. © TAG24

30 der Tiere lebten artgerecht auf einem großen Areal in Brandenburg. Ein Pärchen hatte sie aus einem Labor befreit, wie Nadine erzählte. Als der Ehemann verstarb, konnte sich die Frau finanziell nicht mehr um das Gelände kümmern, sodass einige der Affen nach Bremen und einige ins Tierheim nach Berlin kamen.

Daneben beherbergte das Tierheim bis vergangenes Jahr einen Brunnenwaran. Dieser kann im ausgewachsenen Alter eine Länge von bis zu drei Metern erreichen. Der arme Kerl wurde in einer Badewanne gehalten, wie Nadine mitteilte.

Durch diese grausame Haltung hat er sogar seine Schwanzspitze abgeschmissen, als er eineinhalb Meter lang war. Bis zu seinem natürlichen Tod hat er eine schöne letzte Bleibe im Tierheim gehabt.

Es sei unterschiedlich, wie viele Schützlinge täglich an der Pforte abgegeben werden. "An besonderes schlimmen Tagen sind es auch mal 50 Tiere. Doch es gibt auch Tage, an denen keine reinkommen, das sind für uns die besten", so die Berlinerin.

Nadine engagiert sich eigenen Angaben zufolge seit 2013 ehrenamtlich im Tierschutzverein Berlin und hat bereits etliche Tierschicksale erlebt.