Tag der offenen Tür im Knast: Inhaftierter berichtet von seinem Leben ohne Gitter

Berlin - TAG24 hat für Euch einen Blick hinter die Kulissen eines Knastes geworfen und mit einem Inhaftierten gesprochen, der im offenen Vollzug seine Strafe verbüßt. Wie Michel (53) seinen Alltag gestaltet und was ihn erdet, verriet er in einem Interview.

Michel (53) ist "Freigänger" und arbeitet in einer Werkstatt des offenen Vollzugs in Berlin. © TAG24

Der gebürtige Niederländer wurde im Jahr 2021 in Berlin wegen bandenmäßigen Drogentransports festgenommen.

Sechs Jahre bekam Michel dafür, wie er TAG24 gegenüber beim Tag der offenen Tür in der Teilanstalt Niederneuendorfer Allee am gestrigen Freitag berichtete.

Nach seiner Festnahme kam der gelernte Elektriker für elf Monate in U-Haft. Die Zeit in der JVA Moabit sei für ihn keine leichte gewesen, denn er hasse es, keine Aufgabe zu haben. "Man sitzt den ganzen Tag in der Zelle. Ich muss was zu tun haben. Im offenen Vollzug geht die Zeit viel schneller rum. Man hat Beschäftigung", berichtete Michel.



Unter der Woche arbeitet der 53-Jährige in der Werkstatt und baut unter anderem verschiedene Vogelhäuser und Insektenhotels aus Holz. Danach hat Michel Freigang und gehe oft in den nahegelegenen Forst für ausgiebige Spaziergänge.

In der Natur finde der Niederländer Ruhe und könne abschalten.