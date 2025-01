Teure Silvesternacht in Berlin-Mitte: "Braucht es die Freiheit zum Böllern?"

Berlin - Allein durch die Zerstörung von Parkscheinautomaten ist dem Berliner Bezirk Mitte in der vergangenen Silvesternacht ein Schaden in Höhe von circa 50.000 Euro entstanden.

In Berlin-Mitte sind in der Neujahrsnacht 30 Parkscheinautomaten mutwillig zerstört worden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Das teilte das Bezirksamt am Dienstag mit. Demnach wurden rund um den Jahreswechsel 30 Automaten zerstört - ein Großteil vermutlich durch Pyrotechnik.

"Braucht es die Freiheit zum Böllern wirklich oder würde Feuerwerk nicht ausreichen?", hinterfragte Christopher Schriner (44, Grüne) die mutwillige Zerstörung.

In Zeiten knapper Kassen, in denen bei sozialen und kulturellen Projekten Geld eingespart werden müsse, würden solche Schäden sehr nachdenklich stimmen, merkte der Bezirksstadtrat an.

Die meisten Geräte wurden demnach in den Ortsteilen Gesundbrunnen, Moabit und Wedding demoliert.

Zwar werden die Parkscheinautomaten bereits seit vielen Jahren zu Silvester vom Ordnungsamt gesichert, unter anderem werden die Münzschlitze durch eine Fernschaltung verriegelt, aber ein umfassender Schutz würde den Bezirk etwa 100.000 Euro kosten.