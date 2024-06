Trotz Klinik: Klima-Aktivist "Wolli" hungert weiter!

Der Hungerstreik hat bei Wolfgang Metzeler-Kick (49) Spuren hinterlassen. © Paul Zinken/dpa, Theresa Martine (Bildmontage)

"Ich habe vorher schon entschieden: Wenn ich ins Krankenhaus komme, werde ich danach weiter hungern", erklärte "Wolli" bei seiner Rückkehr in das Camp im Invalidenpark.

Nach einem Kreislaufkollaps war der Ingenieur am Montagabend in das Bundeswehr-Krankenhaus in Mitte eingeliefert worden. Dort erhielt Metzeler-Kick per Infusion eine Elektrolytlösung.

Nach wenigen Stunden Schlaf entschied sich der 49-Jährige, die Klinik zu verlassen und seinen radikalen Protest fortzusetzen. Und das, obwohl laut Mitteilung der Kampagne "Hungern bis ihr ehrlich seid" weiter Lebensgefahr besteht!

Zurück in das Hungerstreik-Camp brachte ihn seine Partnerin Claudia mit dem Rollstuhl - Metzeler-Kick selbst sei zu schwach zum Laufen gewesen, hieß es weiter.

Gemeinsam mit seinem Mitstreiter Adrian Lack (34) wollte "Wolli" eigentlich ab Mittwoch in einen trockenen Hungerstreik treten und auch keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen. Ob er an diesem Plan festhalten will, ist noch nicht bekannt.

"Ich möchte nicht sterben! Ich bin bereit, mein Leben zu riskieren, damit die wissenschaftlichen Fakten zur Klimakatastrophe endlich öffentlich ausgesprochen werden", betonte Metzeler-Kick nach seinem Krankenhaus-Aufenthalt.