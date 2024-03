TV-Koch Tim Raue mit eigenem Restaurant im Berliner Fernsehturm

Sternekoch Tim Raue (49) wird im Frühling 2025 sein Restaurant "Sphere by Tim Raue" im Berliner Fernsehturm eröffnen. © Britta Pedersen/dpa, Gerald Matzka/dpa (Bildmontage)

Auf 207 Metern Höhe werden in Zukunft die Gäste im "Sphere by Tim Raue" am Alexanderplatz verköstigt, wie Raue in seiner Story auf Instagram ankündigte.

Laut Bild möchte der 49-Jährige deutsche Küche mit lokalen Produkten in "einer zeitgemäßen Version" anbieten.

Auf dem Speiseplan steht zum Beispiel "das Eisbein meiner Großmutter oder auch ein Berliner Schnitzel. Und zum Nachtisch gibt's zum Beispiel einen richtig schönen Schokoladen-Pudding mit Sahne oder eine Rote Grütze."

Die Geschäftsführerin des Wahrzeichens, Anja Nitsch (44), freut sich bereits auf die legendären Königsberger Klopse von Raue, die der TV-Star bereits Barack Obama (62) servieren durfte.

Raue hat der Fernsehturm als Kind nicht interessiert. "Ich war ja im Westen und bin ohnehin mit Höhenangst gesegnet", so der 49-Jährige.