Urlauber verunglückt in Badesee: Reanimationen bleiben erfolglos

Am Donnerstagabend wurde Polizei in Neubrandenburg von einem Zeugen über einen Badeunfall am Strand des Campingplatzes C 59 am Useriner See informiert.

Von Oliver Weinhold

Zwenow/Berlin - Ein 66-jähriger Mann ist beim Baden schwer verunglückt. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, wo er trotz Reanimation am späten Donnerstagabend verstarb. Der 66-Jährige konnte trotz mehrfacher Reanimationen nicht mehr gerettet werden. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ging um 21.03 Uhr ein Notruf bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg ein. Zeugen beobachteten, wie ein Mann (66) im Useriner See bei Zwenzown schwimmen ging, plötzlich unterging und nicht mehr auftauchte. Daraufhin wurden erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet sowie die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE und die Polizei informiert. Das Opfer wurde im Anschluss leblos aus dem Wasser geborgen. Der eingetroffene Notarzt leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus in Neustrelitz gebracht. Auch dort versuchten die Ärzte und Rettungskräfte alles, um das Leben des 66-Jährigen aus Schleswig-Holstein zu retten. Trotz langer Reanimation verstarb der Mann im Krankenhaus Neustrelitz. Woran genau der 66-jährige Urlauber aus Schleswig-Holstein verstarb, bleibt zu ermitteln. Hinweise auf eine Straftat liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Durch die Kriminalpolizei wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

