08.09.2024 09:02 Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: In diesen Geschäften könnt Ihr shoppen

Zur IFA in Berlin öffnen am heutigen Sonntag viele Läden ihre Türen für Kauflustige. In diesen Geschäften kannst Du shoppen.

Von Laura Voigt

Berlin - Zur IFA in Berlin öffnen am heutigen Sonntag viele Läden ihre Türen für Kauflustige. In diesen Geschäften kannst Du shoppen. Voraussetzungen für den Sonderverkauf am Sonntag sind stattfindende Events in der deutschen Hauptstadt. © Moritz Frankenberg/dpa Ungeahnte Shopping-Gelegenheiten bieten sich in der Hauptstadt immer mal wieder. Am heutigen Sonntag öffnen viele Läden anlässlich der IFA, der größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Es laden viele Geschäfte, Malls und Shopping-Center zum Flanieren ein. Diese Anlaufstellen sind dabei: Kadewe (13 bis 18 Uhr)

Mall of Berlin (13 bis 19 Uhr)

Hallen am Borsigturm (13 bis 18 Uhr)

Wilmersdorfer Arcaden (13 bis 18 Uhr)

Eastgate (12 bis 18 Uhr)

Linden Center (13 bis 18 Uhr)

Spandau Arcaden (13 bis 18 Uhr)

Gropius Passagen (13 bis 18 Uhr)

Tempelhofer Hafen (13 bis 18 Uhr)

Schultheiss Quartier (13 bis 18 Uhr)

Gesundbrunnen Center (13 bis 18 Uhr)

Ikea Lichtenberg (13-18 Uhr)

Ikea Spandau (13-18 Uhr)

Möbel Höffner in Lichtenberg (12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr)

Möbel Höffner in Schöneberg, (12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr)

Einzelne Filialen von Media Markt und Saturn (13 bis 18 Uhr)

Stadler Zweirad-Center in Charlottenburg und Prenzlauer Berg (13 bis 18 Uhr) Jährlich darf der Berliner Senat acht Termine für verkaufsoffene Sonntage festlegen. Dieses Jahr stehen noch zwei weitere an: am 8. und 22. Dezember.

Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa