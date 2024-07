Vitali Klitschko bekommt aus Berlin ein ganz besonderes Geschenk

Berlin/Kiew - Berlin und die Partnerstadt Kiew haben eine Kooperation im Tourismus vereinbart. In diesem Zusammenhang hat Vitali Klitschko (52) am Dienstag ein ganz besonderes Gastgeschenk bekommen.

Als Gastgeschenk übergab Kieker einen Doppeldeckerbus, der derzeit in Berlin vorbereitet wird.

Positiv gestimmt wandte sich der Bürgermeister an Gäste aus Deutschland und Berlin, die "dann unsere wunderbare Atmosphäre und unsere Gastfreundschaft in der ukrainischen Hauptstadt erleben [können]".

Burkhard Kieker, visitBerlin-Geschäftsführer, wurde in der ukrainischen Hauptstadt herzlich vom Kiewer Bürgermeister empfangen.

In Kiew steht ein Doppeldeckerbus als Café zur Verfügung. (Archivbild) © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Da es zu vermehrten Stromsperren in Kiew kommt, soll der Bus als Ladestation für Handys dienen sowie Kriegsversehrten und Soldaten auf Heimaturlaub für Rundfahrten zur Verfügung stehen.

Nach dem Krieg will das Gefährt seine Türen als erste Kiewer Touristen-Information öffnen.

"Berlin und 'visitBerlin' möchten ganz konkret helfen, startbereit zu sein für den Tag des Friedens. Dann kann unsere wunderbare Partnerstadt Kiew durchstarten und daran wollen wir jetzt schon gemeinsam arbeiten", so Kieker.

Weitere Partnerschafts-Projekte standen während des gestrigen Besuchs auf der Tagesordnung, unter anderem die Qualifizierung von ukrainischem Fachpersonal in Berlin, die Eröffnung einer visitBerlin-Repräsentanz in Kiew und die Unterstützung der ukrainischen Partner beim Aufbau einer eigenen Tourismusagentur in der Zeit nach dem Krieg.

Die Kooperation mit der Partnerstadt Kiew wurde im März auf der ITB Berlin geschlossen.