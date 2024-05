Vor 75 Jahren: Gedenkfeier erinnert an Ende der Berliner Luftbrücke

Berlin - Verteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD ) erinnert am kommenden Sonntag an das Ende einer Strategie, die exemplarisch für die damalige Ost-West-Konfrontation steht.

Mit ihren Landungen in Minutentakt sicherten die Alliierten das Überleben von zwei Millionen Menschen. © -/dpa

Mehr als 270.000 Flüge: Eine spektakuläre Luftbrücke sicherte in den Jahren 1948/49 die Versorgung Westberlins.

Die Sowjetunion hatte damals als Antwort auf die Einführung der D-Mark im Westen die Land- und Wasserwege blockiert und die Strom- und Gasversorgung stark eingeschränkt. Mit ihren Landungen in Minutentakt sicherten die Alliierten das Überleben von zwei Millionen Menschen.

Am 12. Mai 1949, vor 75 Jahren, beendete die Sowjetunion die Blockade. Bis dahin starteten die Westalliierten 277.000 Mal ihre Flugzeuge und brachten rund zwei Millionen Tonnen an lebenswichtigen Gütern in die Stadt.

US-Pilot Gail S. Halvorsen (1920-2022) bekommt am Sonntag beim Luftbrückendenkmal am ehemaligen Tempelhofer Flughafen eine besondere Würdigung.