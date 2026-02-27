Wegen nächtlicher Schließung: 1. Mai-Demo soll am Görli vorbeiziehen

Berlin - Aus Protest gegen die nächtliche Schließung des Görlitzer Parks in Kreuzberg soll die große linke und linksradikale Demonstration am 1. Mai in Berlin direkt am Park vorbeiziehen.

Polizei und Senat versprechen sich von dem geschlossenen Park eine bessere Verfolgung des ausgeuferten Drogenhandels und weniger andere Kriminalität. © Britta Pedersen/dpa

Das kündigten die Veranstalter an. Die Strecke der "diesjährigen Revolutionären 1. Mai Demo" solle vom Oranienplatz über die Wiener Straße am Görlitzer Park vorbeiführen, hieß es.

Weiter geht es dann laut Anmeldung bei der Polizei nach Neukölln zur Karl-Marx-Straße und zum Südstern wieder zurück nach Kreuzberg.

Angriffe am 1. Mai aus der Demonstration heraus auf den zum Teil neu gebauten Zaun am Görlitzer Park und auf die Eingangstore will man offenbar nicht ausschließen.

In der Mitteilung heißt es: "Und dann werden wir sehen, was Stahl und Beton gegen den Widerstand von Zehntausenden so alles aushalten kann. Oder um es poetisch auszudrücken: Keine Mauer steht für immer, kein Zaun hält ewig und auch diese Ordnung ist auf Sand gebaut."