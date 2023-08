Weltberühmte Comedian Harmonists werden zum Stolperstein in Berlin

Berlin - Güldene Ehre: Am kommenden Donnerstag werden für drei Mitglieder des berühmten Berliner Vokalensembles Comedian Harmonists die markanten goldenen Stolpersteine in der Hauptstadt verlegt.

Im gleichnamigen Film von 1997 wurden die Comedian Harmonists von Max Tidof (63, v.l.n.r.), Heinrich Schafmeister (66), Ulrich Noethen (63), Heino Ferch (60) und Ben Becker (58) dargestellt. © Wolfgang Kumm/dpa

Gegründet wurden die Comedian Harmonists zur Jahreswende 1927/28 auf Initiative von Frommermann in dessen Mansardenwohnung in Berlin-Friedenau in der Stubenrauchstraße 47, an der eine Gedenktafel an die Musikgruppe erinnert. Hier wurde zunächst auch geprobt.

Ihre erfolgreichste Zeit erlebten die Harmonists ab 1930 mit Titeln wie "Schöner Gigolo","Veronika der Lenz ist da", "Ein Freund, ein guter Freund" oder auch "Mein kleiner grüner Kaktus", bevor es fünf Jahre später zu der erzwungenen Trennung kam.

Anschließend traten die in Deutschland verbliebenen Sänger Ari Leschnikoff (81) und Robert Biberti (83) mit neuer Besetzung als Meistersextett auf, während die emigrierten Mitglieder mit neuen Mitstreitern als Comedy Harmonists weiter musizierten – jeweils bis 1941.

Einem jüngeren Publikum wurden die Comedian Harmonists durch den gleichnamigen Film von Regisseur Joseph Vilsmaier (†81) bekannt. In dem Streifen aus dem Jahr 1997 verkörperten Ben Becker (58, Biberti), Heino Ferch (60, Cycowski), Ulrich Noethen (63, Frommermann), Heinrich Schafmeister (66, Collin) und Max Tidof (63, Leschnikoff) die fünf Sänger.