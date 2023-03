Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf wird entschärft: Evakuierung beginnt

Berlin - Die am vergangenen Freitag in Berlin-Zehlendorf gefundene Weltkriegsbombe wird am heutigen Montag (ab 8 Uhr) entschärft.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird in Berlin-Zehlendorf entschärft. © Polizei Berlin

Anwohner müssen aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort des Blindgängers in der Berlepschstraße bis 8 Uhr verlassen.

Schulen, Gewerbetreibende und auch Teile des Helios-Klinikums "Emil von Behring" befinden sich in dem von der Polizei eingerichteten Sperrkreis.

Die Evakuierung soll bis 18 Uhr andauern. Menschen, die in der Zeit keine Ausweichmöglichkeit haben, sollen in einer Sammelunterkunft in der Sporthalle in der Onkel-Tom-Straße 58, 14169 Berlin unterkommen.

Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Straßenarbeiten entdeckt und soll vor Ort von einem Kampfmittelräumdienst entschärft werden.

Während der Maßnahme ist laut Polizei auch der S-Bahnverkehr der Linie S1 unterbrochen. Zudem müssen laut BVG die Buslinien 115 und 101 umgeleitet werden sowie die Linie 623 der Firma Havelbus.