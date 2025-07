01.07.2025 06:51 Wieder S-Bahn-Chaos in Berlin: Diese Linien sind betroffen

Ein defektes Stellwerk am Bahnhof Friedrichstraße sorgt am Dienstagmorgen für ein S-Bahn-Chaos in Berlin.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Frust vor der Arbeit: Am Dienstagmorgen herrscht wieder einmal S-Bahn-Chaos in Berlin. Alles in Kürze S-Bahn-Chaos in Berlin durch defektes Stellwerk

Linien S3, S5, S7, S75 und S9 sind betroffen

Einschränkungen im Bereich des Bahnhofs Friedrichstraße

Verbindung zum Flughafen BER ist unterbrochen

Keine Angabe zur Dauer der Einschränkungen Mehr anzeigen Von den Einschränkungen am Dienstagmorgen ist unter anderem die S-Bahnlinie 3 betroffen. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa Nach der sturmbedingten Einstellung des Verkehrs am vergangenen Montag und Donnerstag kommt es bei der S-Bahn erneut zu Einschränkungen. Grund ist diesmal ein defektes Stellwerk im Bereich des Bahnhofs Friedrichstraße, wie die S-Bahn Berlin beim Kurznachrichtendienst X mitteilte. Dadurch kommt es auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 zu Ausfällen und Verspätungen. Berlin Lokal S-Bahnen fahren nach Unwetter-Chaos langsam wieder normal Berlin Lokal Berliner Grüne sagen raffgierigen Vermietern den Kampf an So kann der 10-Minuten-Takt bei der S3 nur zwischen den Stationen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden. Zudem fallen die Expresszüge zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof weg. Währenddessen verkehrt die S5 nur zwischen den Bahnhöfen Strausberg/Hoppegarten und Ostbahnhof. Außerdem verkehren keine Züge zur Taktverstärkung zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße/Ostbahnhof. Auf der Linie S75 kann die S-Bahn zurzeit zwischen den Bahnhöfen Lichtenberg und Warschauer Straße nur einen 20-Minuten-Takt anbieten. Die S-Bahn Berlin informiert beim Kurznachrichtendienst X über die Einschränkungen Auch die Verbindung zum Flughafen Berlin Brandenburg ist betroffen. Die Linie S9 ist unterbrochen und verkehrt zurzeit nur zwischen dem BER und dem Bahnhof Treptower Park sowie Charlottenburg und Spandau. Wie lange die Einschränkungen voraussichtlich anhalten werden, teilte die S-Bahn zunächst nicht mit.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa