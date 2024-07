Zwei neue Fahrradstraßen in Berlin-Mitte laden zum Anradeln ein

Auf der Gartenstraße haben Fahrräder nun Vorrang. © SGA BA Mitte

Das Straßen- und Grünflächenamt hat die Gartenstraße zwischen Invalidenstraße und Torstraße sowie die Kleine Hamburger Straße zwischen Torstraße und Linienstraße so umgestaltet, dass Radfahrer in Zukunft Vorrang haben.



Das teilte der Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, Christopher Schriner (Grüne) am Dienstag mit.

"Das Radverkehrsnetz wächst! (...) Zugleich helfen die Fahrradstraßen, den Durchgangsverkehr aus den Kiezen zu mindern. Das bedeutet weniger Lärm und Abgase, mehr Verkehrssicherheit für Fußgängerinnen und Radfahrende und ein Plus an Lebensqualität für die Anwohnenden", so der Politiker.

Der Bezirksstadtrat lädt zum gemeinsamen Anradeln am 10. Juli um 15.30 Uhr in der Kleinen Hamburger Straße Ecke Linienstraße ein.