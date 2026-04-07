Mann in Berlin von Blumenkübel erschlagen: Staatsanwaltschaft prüft den Fall

Berlin - Der tödliche Unfall mit einem herabfallenden Blumenkübel vor einem Haus in Berlin-Gesundbrunnen wird aller Voraussicht nach von der Staatsanwaltschaft untersucht.

Der Mann trug eine schwere Kopfverletzung davon. © Carsten Koall/dpa

Die Polizei habe ihre Ermittlungsergebnisse übersandt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin auf Anfrage.

Nach Eingang der Unterlagen werde geprüft, ob ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet werde.

Gegenstand eines solchen Verfahrens wäre die Frage, ob ein Fremdverschulden vorliegt.

Am Montagnachmittag waren Feuerwehr und Polizei zum Vinetaplatz gerufen worden.

Vor einem Haus lag ein Mann, der nach den Ermittlungen der Polizei von einem herabfallenden Blumenkübel erschlagen wurde.

Bislang wird von einem tragischen Unfall ausgegangen.