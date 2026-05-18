Mann zieht über ein Jahr ins Hotel, zahlt aber nicht

Berlin - Ein 55-Jähriger soll mehr als ein Jahr in einem Berliner Hotel gewohnt haben, ohne die Rechnung zu zahlen.

Der Mann lebte über ein Jahr in dem Hotel (Symbolbild). © Swen Pförtner/dpa

Kosten: über 100.000 Euro, die der Mann nicht beglichen haben soll, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Angeschuldigte habe das demnach genauso geplant. Nun wurde er wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt.

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft das Zimmer im April 2023 im Bezirk Treptow-Köpenick für seine Begleiterin, zwei Kinder und sich angemietet haben.

Dabei soll er angegeben haben, dass sein Wohnwagen abgebrannt und er an Krebs erkrankt sei, obwohl dies nicht stimmte.

Zudem soll er behauptet haben, ein Automobilclub komme für die Kosten auf. Auch das stimmte nicht. Im August 2024 soll er das Hotel verlassen haben, ohne die Kosten bezahlt zu haben.