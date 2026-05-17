Kurz vor WM-Start: Berlin sagt nie geplante Fanmeile ab

Berlin - Bei der EM vor zwei Jahren verfolgten noch Zehntausende Fußballfans die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft auf der Straße des 17. Juni in Berlin. Dieses Jahr wird es solche Bilder nicht geben: Die Fanmeile ist knapp vier Wochen vor der WM 2026 offiziell abgesagt.

Die Deutsche Nationalmannschaft können die Fans diesmal nicht auf der Fanmeile verfolgen. © Marcel Mettelsiefen/dpa

Kurios: Sie war auch nie geplant, wurde dann aber erst doch angekündigt und jetzt heimlich wieder einkassiert.

Auf Berlin.de heißt es: "Korrektur: Keine Fanmeile vor dem Brandenburger Tor."

Dabei klang das auf der offiziellen Stadtseite bis vor wenigen Tagen laut B.Z. noch anders. Demnach war von fünf Großleinwänden die Rede. Zudem sollte es vier Ein- und Ausgänge geben.

Jetzt aber wurden die wohl nie geplanten Fanmeilen-Pläne wieder einkassiert: "Auf der Straße des 17. Juni wird regelmäßig zur Fußball-EM und Fußball-WM eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor eingerichtet. Zur WM 2026 ist jedoch keine Fanmeile geplant", heißt es auf Berlin.de

Zum WM-Start am 11. Juni mit Mexiko gegen Südafrika wird es also kein gemeinsames Public Viewing geben. Auch nicht, wenn Deutschland drei Tage später ins Turnier eingreift.

Laut B.Z. war die Fanmeile allerdings auch nie geplant. Das erfuhr das Boulevardblatt zumindest auf Nachfrage von Senatsverwaltung aus Umwelt und Verkehr. Die ursprüngliche Ankündigung war daher ein Fehler und dementsprechend folgte auch die Korrektur.