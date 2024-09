28.09.2024 09:42 Marathon in Berlin: Die wichtigsten Infos für Teilnehmer, Angehörige und Fans

Am Sonntag ist es so weit: Für rund 58.000 Läufer startet der Marathon in der Hauptstadt. Das sollten Teilnehmer, Angehörige und Fans zu dem Sport-Event wissen.

Von Laura Voigt

Berlin - Am Sonntag starten rund 58.000 Läufer beim Marathon in der Hauptstadt. Das sollten Teilnehmer, Angehörige und Fans zu dem Sport-Event wissen. Am Sonntag startet das Rennen um 9.15 Uhr für die Profi-Läufer. © Paul Zinken/dpa Zum 50. Mal findet das weltbekannte Rennen in Berlin statt. Für die Veranstalter gibt es daher folgenden Vorsatz: Mindestens 50.000 Teilnehmer sollen das Ziel erreichen. Am Samstag starten die Inlineskater, der Mini-Marathon und der Bambini-Lauf. Am Sonntag folgt der offizielle Lauf. Hierbei geht es für die Handbiker um 8.50 Uhr, für Rollstuhlfahrer um 8.56 Uhr los. Um 9.15 Uhr startet das Rennen für die Profi-Läufer in insgesamt vier Startwellen. Der letzte Teilnehmer startet voraussichtlich gegen 10.45 Uhr. Berlin Deutscher Gründerpreis: Herausragende Unternehmer in Berlin geehrt Die Top-Läufer werden nach 2:02 Stunden (gegen 11.17 Uhr) im Ziel erwartet. Dieses Jahr zählt der Äthiopier Tadese Takele als heimlicher Favorit. Im vergangenen Jahr belegte er den dritten Platz. Unter den Frauen gilt Tigist Ketema mit einer Bestzeit von 2:16:07 Stunden als Favoritin. Der schnellste deutsche Läufer könnte mit einer Bestzeit von 2:06 Stunden das Ziel erreichen. Bis der letzte Teilnehmer seine Medaille erhalten hat, wird es voraussichtlich bis circa 17.15 Uhr dauern. Hier können Besucher das Rennen mitverfolgen Die Veranstalter rechnen mit einigen Zuschauer-Hotspots - so auch am Potsdamer Platz. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Für den Berlin-Marathon gibt es eine offizielle App. Sofern die Starter die Tracking-Funktion aktiviert haben, lässt sich die Position während des Laufs auf einer Karte anzeigen. Sollte der Teilnehmer diese Möglichkeit nicht nutzen, kann der Marathon entlang der Strecke verfolgt werden. Ausgenommen sind das Start- und Zielgebiet. Allerdings gibt es kurz vor dem Ziel beidseitig Tribünen mit Stehplätzen. Der Eingang ist seitlich vom Brandenburger Tor, der Zugang kostenlos. Die Veranstalter rechnen mit einigen Zuschauer-Hotspots. An der Siegessäule (0,6 km), dem Bundeskanzleramt und dem Reichstag (6,5 km), dem Friedrichstadtpalast (8 km), der Gedächtniskirche (35 km) und dem Potsdamer Platz (38,5 km) könnte es besonders voll werden. Berlin Anti-Abtreibungs-Demo "Marsch für das Leben" zieht durch Berlin Zudem müssen Besucher auf Verkehrseinschränkungen achten. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfiehlt allen Zuschauern, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Interessenten, die nicht vor Ort dabei sind, können das Event bei RTL mitverfolgen. Im Free-TV ist das Rennen von 8.30 bis 12.30 Uhr zu sehen.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa