Mary Jane Cannabis Messe 2026: Das Disneyland für Kiffer

Berlin - Die Messe Mary Jane feierte ihr zehnjähriges Jubiläum. Seit der Premiere 2016 haben sich die Besucherzahlen verzehnfacht. Trotz des Cannabis-Booms zeigten sich auch auf der Messe die Widersprüche der deutschen Cannabis-Politik zwischen Teillegalisierung und Verboten.

Die "Mary Jane" lockt als weltgrößte Cannabis-Messe Zehntausende Besucher nach Berlin. © Christoph Wehrer

Rund 75.000 Besucher kamen in diesem Jahr über vier Tage hinweg auf das Gelände der Messe Berlin. Nach Angaben der Gründerin Nhung Nguyen (33) ist sie heute die größte Cannabis-Messe der Welt. Auch international hat die Mary Jane inzwischen Aufmerksamkeit auf sich gezogen - mit Ausstellern und Gästen unter anderem aus den USA, Spanien, Armenien, Thailand und Marokko.

Das Publikum besteht längst nicht mehr nur aus den klischeehaften "Kiffern". Cannabis ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen und reicht von Cannabis-Enthusiasten über neugierige Erstbesucher bis hin zu Geschäftsleuten im Anzug.

Die Teillegalisierung habe die Entwicklung zusätzlich beschleunigt, so Nguyen. Trotzdem sieht sie beim aktuellen Gesetz noch Verbesserungsbedarf - besonders bei der Trennung von medizinischem und Freizeitkonsum und mit Blick auf eine vollständige Legalisierung.

Beim Gespräch mit TAG24 betont Nguyen, die Mary Jane sei keine klassische Fachmesse: "Das ist Disneyland für Cannabis-Liebhaber", sagte ihr einmal ein Besucher. Sie selbst sagt: "Normale Messen sind langweilig. [...] Wir schaffen ein Erlebnis."