Radikalisierung an Schulen: Schwuler Ex-Salafist fordert mehr Aufklärung über Islamismus

Berlin - Tugay Saraç (29) kennt die Gefahr von Radikalisierung aus eigener Erfahrung. Heute setzt sich der Berliner Aktivist für Aufklärung über Islamismus, Queerness und Menschenrechte ein.

Tugay Saraç (29) setzt sich für mehr Vielfalt und Aufklärung über Islam und die LGBTQIA+-Community ein. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Besonders Kinder und Jugendliche seien durch soziale Medien gefährdet, sich zu radikalisieren. Deshalb sei die Schule der wichtigste Ort, um Radikalisierung vorzubeugen, sagte Saraç im Interview mit dem "Tagesspiegel".

Der 29-Jährige weiß, wovon er spricht: Als Jugendlicher war er selbst Teil der salafistischen Szene. Heute setzt er sich als Bildungsreferent und schwuler Muslim gegen Islamismus und Queerfeindlichkeit ein.

Laut Saraç liegt ein Problem darin, dass sich viele Lehrkräfte und Sozialarbeiter scheuen, islamistische Einstellungen offen anzusprechen. Sie hätten Sorge, sich mit dem Islam nicht ausreichend auszukennen oder "unsensibel und rassistisch" zu äußern.

Als Konsequenz fordert er, das Thema Islamismus deutlich stärker im Lehramtsstudium zu verankern.

Wie er im Interview erklärte, müssten angehende Lehrkräfte befähigt werden, extremistischen Aussagen selbstbewusst zu widersprechen – auf Grundlage des Grundgesetzes und der Menschenrechte, nicht theologischer Debatten.