Innenausschuss des Bundestags befasst sich mit CSD-Anschlag in Berlin

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Der Innenausschuss des Bundestags berät am Dienstag ab 13 Uhr über den islamistisch motivierten Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin.

Von Martina Herzog

Berlin - Der Innenausschuss des Bundestags berät am Dienstag ab 13 Uhr über den islamistisch motivierten Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin.

Die Anteilnahme nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin ist weiterhin sehr groß.
Die Anteilnahme nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin ist weiterhin sehr groß.  © Christoph Soeder/dpa

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) soll die Abgeordneten über den Stand der Ermittlungen informieren.

Die nicht öffentliche Sitzung findet wegen der parlamentarischen Sommerpause rein digital statt. Aus Sicherheitsgründen können deshalb nach Auskunft des Ausschussvorsitzes keine geheimen Informationen geteilt werden.

In Berlin hatte am 25. Juli ein islamistischer Attentäter mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere vermutlich mit einer Machete attackiert.

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Eine Frau aus Polen starb, 31 Menschen wurden verletzt. Der zunächst flüchtige 21-Jährige wurde einen Tag später von Polizisten gestellt und erschossen, als er sie nach Polizeiangaben angriff.

Abdul B. war von der Polizei als sogenannter Gefährder eingestuft. Er war zu einer noch nicht rechtskräftigen Jugendstrafe verurteilt, aber auf freiem Fuß.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa

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