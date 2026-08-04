Innenausschuss des Bundestags befasst sich mit CSD-Anschlag in Berlin

Die Anteilnahme nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin ist weiterhin sehr groß. © Christoph Soeder/dpa

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) soll die Abgeordneten über den Stand der Ermittlungen informieren.

Die nicht öffentliche Sitzung findet wegen der parlamentarischen Sommerpause rein digital statt. Aus Sicherheitsgründen können deshalb nach Auskunft des Ausschussvorsitzes keine geheimen Informationen geteilt werden.

In Berlin hatte am 25. Juli ein islamistischer Attentäter mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere vermutlich mit einer Machete attackiert.

Eine Frau aus Polen starb, 31 Menschen wurden verletzt. Der zunächst flüchtige 21-Jährige wurde einen Tag später von Polizisten gestellt und erschossen, als er sie nach Polizeiangaben angriff.