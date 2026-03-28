Mega-Ansturm in Schöneberg: Darum stehen hier alle Schlange

Berlin - Bei der Eröffnung einer zuckerfreien Konditorei in Berlin -Schöneberg herrschte am Samstagmittag großer Andrang.

Die Kunden standen sich die Beine in den Bauch. © TAG24

Zahlreiche Interessierte standen vor der neuen "No Sugar Factory" in der Akazienstraße Schlange, um die angebotenen Produkte zu probieren.

Der Andrang ist vor allem auf das ungewöhnliche Konzept zurückzuführen. Die Konditorei bietet nach eigenen Angaben Kuchen, Cookies und Milchshakes ohne klassischen Zucker an. Stattdessen werden kalorienarme Süßungsmittel natürlichen Ursprungs und proteinreiche Zutaten verwendet. Auch vegane und glutenfreie Produkte gehören zum Sortiment.

Viele Besucher hätten gezielt die Eröffnung aufgesucht, um sich selbst ein Bild von dem Angebot zu machen. Vor Ort wurden Kostproben verteilt, zudem konnten Gäste Einblicke in die offene Backstube erhalten.

Das Konzept richtet sich insbesondere an Menschen, die auf eine bewusste Ernährung achten oder bestimmte gesundheitliche Anforderungen haben.