21 Kilometer durch Berlin: Diese Straßen sind beim Halbmarathon gesperrt

Berlin - Die Laufsaison in der Hauptstadt startet am Sonntag mit einem Highlight: Mehr als 40.000 Teilnehmer gehen beim 45. Berliner Halbmarathon an den Start.

Vor allem im Bereich rund um das Brandenburger Tor, den Boulevard Unter den Linden und der Straße des 17. Juni kommt es beim Halbmarathon zu Sperrungen. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa

Doch das Großevent bringt auch Einschränkungen für Autofahrer mit sich. Schon Tage vorher beginnen umfangreiche Straßensperrungen in Berlin. Eine Karte zeigt den exakten Streckenverlauf.

Bereits ab Donnerstag ist die Straße Unter den Linden zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor für den Autoverkehr gesperrt

Am Freitag wird dann das gesamte Start- und Zielgebiet für den Auto- und Linienverkehr gesperrt. Betroffen sind dann die Ebertstraße, Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße, Paul-Löbe-Allee, Scheidemannstraße und John-Foster-Dulles-Allee.

Für die "Berlin Mile" am Samstag wird die Straße Unter den Linden zwischen Schlossplatz und Brandenburger Tor von etwa 14 bis 15 Uhr gesperrt.

Am eigentlichen Renntag sollten Autofahrer besonders aufmerksam sein, denn bereits ab 3 Uhr morgens gelten entlang der gesamten Strecke Haltverbote.