Mega-Stromausfall legt Berliner Südwesten lahm: Polizei liegt Bekennerschreiben vor

Berlin - Hinter dem Mega-Stromausfall im Südwesten Berlins am Samstagmorgen könnte ein gezielter Brandanschlag stecken!

Die Kriminalpolizei ermittelt intensiv am Tatort. © Foto von ODD ANDERSEN / AFP

Auf X berichtete die Polizei, dass ein Bekennerschreiben aufgetaucht sei. Die Beamten teilten mit: "Unserem Staatsschutz liegt ein Selbstbekennerschreiben zum Stromausfall vor." Derzeit prüfe der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz die Echtheit des Schreibens, hieß es.

Zu den Hintergründen und möglichen Tätern machte die Polizei zunächst keine Angaben

Bereits im September vergangenen Jahres hatte es in Treptow-Köpenick einen großen Stromausfall gegeben. Damals handelte es sich um einen gezielten Brandanschlag von Linksextremisten auf ebenfalls oberirdisch verlegte Starkstromkabel.

Am Samstagmorgen hatte ein Brand Leitungen auf einer Kabelbrücke zum Kraftwerk Lichterfelde beschädigt. Kurz darauf war die Polizei im Einsatz und ermittelt seitdem intensiv wegen des Verdachts auf Brandstiftung.