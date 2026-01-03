Mega-Stromausfall legt Berliner Südwesten lahm: Polizei liegt Bekennerschreiben vor
Berlin - Hinter dem Mega-Stromausfall im Südwesten Berlins am Samstagmorgen könnte ein gezielter Brandanschlag stecken!
Auf X berichtete die Polizei, dass ein Bekennerschreiben aufgetaucht sei. Die Beamten teilten mit: "Unserem Staatsschutz liegt ein Selbstbekennerschreiben zum Stromausfall vor." Derzeit prüfe der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz die Echtheit des Schreibens, hieß es.
Zu den Hintergründen und möglichen Tätern machte die Polizei zunächst keine Angaben
Bereits im September vergangenen Jahres hatte es in Treptow-Köpenick einen großen Stromausfall gegeben. Damals handelte es sich um einen gezielten Brandanschlag von Linksextremisten auf ebenfalls oberirdisch verlegte Starkstromkabel.
Am Samstagmorgen hatte ein Brand Leitungen auf einer Kabelbrücke zum Kraftwerk Lichterfelde beschädigt. Kurz darauf war die Polizei im Einsatz und ermittelt seitdem intensiv wegen des Verdachts auf Brandstiftung.
45.400 Haushalte in Berlin betroffen
Nach Einschätzung von Stromnetz Berlin sind aktuell weite Teile von Steglitz-Zehlendorf von dem großflächigen Stromausfall betroffen. Von 45.400 Haushalten und 2200 Betrieben ist die Rede.
Die Reparatur ziehe sich noch bis mindestens Donnerstag hin. Für die 10.000 Haushalte in Lichterfelde bestehe laut Franziska Giffey (47, SPD) die Hoffnung, noch am Samstag wieder im Warmen sitzen zu können.
Erstmeldung am 3. Januar um 17.44 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.19 Uhr.
Titelfoto: Foto von ODD ANDERSEN / AFP