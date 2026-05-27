Mehrere Meter weit geschleudert: Autofahrer ignoriert rote Ampel und rammt Mann auf E-Scooter

Berlin - Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Lichtenrade schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizei soll ein 42-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich Goethestraße/Ecke Lichtenrader Damm eingefahren sein.

Dort stieß er gegen 10 Uhr mit einem 49-Jährigen auf einem E-Scooter zusammen.

Der Rollerfahrer wurde den Angaben zufolge mehrere Meter weit geschleudert und erlitt Verletzungen am Kopf sowie an der Wirbelsäule.