Mehrere Meter weit geschleudert: Autofahrer ignoriert rote Ampel und rammt Mann auf E-Scooter
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Berlin - Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Lichtenrade schwer verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei soll ein 42-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich Goethestraße/Ecke Lichtenrader Damm eingefahren sein.
Dort stieß er gegen 10 Uhr mit einem 49-Jährigen auf einem E-Scooter zusammen.
Der Rollerfahrer wurde den Angaben zufolge mehrere Meter weit geschleudert und erlitt Verletzungen am Kopf sowie an der Wirbelsäule.
Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nach bisherigen Erkenntnissen nicht, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa