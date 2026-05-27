Polizei tasert Suff-Schuhwerfer

Berlin - Weil er am späten Dienstagabend in Berlin-Köpenick ein fahrendes Auto mit einem Schuh beworfen haben soll, ist ein angetrunkener 29-Jähriger vorübergehend festgenommen worden.

Die Einsatzkräfte setzten einen Taser (Distanzelektroimpulsgerät) gegen den 29-Jährigen ein. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Laut Polizei ereignete sich der ungewöhnliche Vorfall an der Landjägerstraße/Ecke Amtsstraße.

Nach dem Wurf aus unbekannten Gründen hielt der 39-jährige Autofahrer um 22.45 Uhr an und stellte den Mann zur Rede.

Noch vor Ort klickten bei dem 29-Jährigen die Handschellen. Er soll sich den Angaben zufolge sehr gegen die Festnahme gewehrt haben.

Die Beamten griffen daraufhin zum Taser und fixierten den 29-Jährigen anschließend.

Danach ließen sie ihn in ein Röhrchen pusten. Das Ergebnis: 1,3 Promille.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme ab. Im Anschluss durfte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ob mit einem oder zwei Schuhen, ließ die Polizei offen.