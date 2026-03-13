Nach Protesten: Mehrfachkarte für Berliner Freibäder bleibt erhalten

Berlin - Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) planten ihre bisherige Sommermehrfachkarte für Freibäder abzuschaffen. Nach zahlreichen Protesten und einer geplanten Demonstration wird die Mehrfachkarte in Berliner Freibädern nun doch nicht abgeschafft.

Iris Spranger (64, SPD) setzt sich für eine erneute Diskussion über die Mehrfachkarte ein. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Das kündigte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (64, SPD) im Beteiligungsausschuss des Abgeordnetenhauses an, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die "Berliner Morgenpost" hatte berichtet.

Spranger hatte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus bereits gesagt: "Wir werden uns das im Aufsichtsrat noch mal sehr genau anschauen." Die Senatorin ist bei den landeseigenen Bäder-Betrieben Aufsichtsratsvorsitzende.

Die Grünen-Abgeordnete Antje Kapek berichtete am Donnerstag, sie habe selten zu einem Thema so viel Wut in der Bevölkerung zu spüren bekommen wie zu der Mehrfachkarte. Spranger zeigte Verständnis:

"Die Wirtschaftlichkeit gerade für Menschen, die wenig Geld haben, ist nicht ganz nachzuweisen, das sehe ich genauso wie Sie."